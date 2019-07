Las aberraciones denunciadas por los padres del niño de 13 años presuntamente acosado sin piedad por sus compañeros

Esas eran las lindezas que tenía que oír constantemente un pequeño de 13 años con síndrome de Asperger en el Instituto Verge del Roser en Villarana por parte deque han sido imputados. No solo por eso. El acoso de sus compañeros comenzó haciéndoleLuego le pidieronsi no quería sufrir agresiones, según ha desvelado El Caso.com

El 19 de noviembre de 2018, el pequeño tuvo que acudir a urgencias en San Juan de Dios por un estado de angustia del menor. No era para menos. El psiquiatra le recetó un ansiolítico pero no fue suficiente. Su calvario se sabe ahora. Los cuatro imputados están en libertad y en el centro, ya que no han sido expulsados del mismo. Los agentes autonómicos interrogaron a los cuatro menores de edad, pero la Fiscalía no ordenó su internamiento en un centro. Si se acordó, la libertad vigilada y una orden de alejamiento con la víctima.