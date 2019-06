El abogado de La Manada valorará plantear un recurso de la condena por violación ante el Constitucional

Su alegato defensor: "Ella sí quería"

En el argumento de la defensa se destaca que la joven jadeó y gimió y no hubo gritos de dolor en las relaciones dando a entender que había disfrutado con ellas y que "no hubo miedo, no hubo dolor ni daño." Para Agustín Martínez la joven pudo hacer "simplemente un gesto, una mínima oposición. Manifestar que no de alguna manera."