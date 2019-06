"Te voy a hacer heterosexual a hostias": la frase en un local de Barcelona que justifica el día del Orgullo Gay

"Te voy a hacer heterosexual a hostias, me estás faltando al respeto vistiendo así". No estamos en el 27 de junio de 1969 cuando Nueva York vivió una redada contra los gays en el local Stonewall en Christopher Street. La típica redada contra "maricas". Así lo definían en la época. Justo 50 años después, en plena conmemoración del Orgullo Gay y su lucha por no sentirse excluidos socialmente, en un local de Barcelona se ha visualizado la sensación de rechazo social que aún sufren muchos homosexuales por su forma de andar, vestir o hablar.

Los hechos los ha subido @paleo_20 en su red social y otros influencers como Celopan lo han retuiteado para denunciarlo. En el vídeo se puede ver como el chico que luce unos shorts, unas plataformas y una camiseta fosforita sin mangas es increpado por un hombre que le reprochó a un joven que fuera vestido de forma “tan femenina” en un lugar público “¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo vestir así?”, contesta el joven. El homófobo intenta justificar su malestar diciendo que ese es un lugar público en el que hay niños y que vistiendo así se le está faltando al respeto. "No puedes ir así vestido, yo visto bien". Bueno eso de que vistes bien, le contesta el joven.