Samuel Falomir, el alcalde de l'Alcora tras las pintadas homófobas y su gran respuesta: "Vivo feliz con mi pareja y no me escondo"

El alcalde del municipio castellonense de l'Alcora , Samuel Falomir, ha respondido a una pintada homófoba con un mensaje muy aplaudido, laureado y ejemplar. En la calle Pintor Ferrer del municipio se puede leer un mensaje que dice: "El alcalde es maricón". Ante ello, Samuel Falomir ha contestado con elegancia a través de su Facebook personal: "¿Ahora te enteras? No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo". "Vivo felizmente con mi pareja y estoy muy contento con mi condición", ha selalado a Informativos Telecinco.