El pueblo de Alcublas desvela su receta para permanecer libre de coronavirus

Pese a que la segunda ola de coronavirus está ahogando a buena parte de España y del mundo, aún quedan municipios que, increíblemente, permanecen libres de coronavirus . Uno de ellos es la localidad de Acublas , en la Comunidad Valenciana. Con apenas 605 habitantes empadronados , este pueblo perteneciente a la comarca de Los Serranos no ha registrado ni un solo caso gracias a la concienciación de sus vecinos y turistas que acudieron en marzo y se quedaron a pasar la temporada estival.

Solidaridad colectiva

Suerte

Los establecimientos del pueblo lucen carteles en los que se anima a mantener la distancia de seguridad y se señala la obligación de llevar mascarilla, unas medidas que, en general, se han cumplido rigurosamente. Sin embargo, algunos vecinos se muestran sorprendidos de que el virus no haya entrado en el pueblo porque “siempre hay gente reticente” y achacan este logro a la suerte. “Había personas que venían de fuera y decían: '¿Aquí también hay que llevar mascarilla?' Claro, el virus no se queda en la puerta esperando”, cuenta Pilar Tortajada, una de las empleadas del supermercado. En la misma línea, José Luis Ponce, dueño de uno de los bares y del estanco del pueblo, señala que todavía hay personas que no se han acostumbrado a convivir con el virus: “Hay gente con muchas precauciones y otras que no”.