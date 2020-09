Los chinos, los primeros en cerrar en la primera ola, temen llevar ahora a los niños en el cole

"Teníamos que estar, pero no, por el coronavirus". Es uno de los muchos pequeños chinos que están en casa por el miedo de los padres ante la segunda ola de coronavirus de España. Sus padres han preferido dejarlos en casa por miedo al contagio. En los colegios del barrio madrileño de Usera se notan las ausencias. Algunos tienen síntomas pero la mayoría de las bajas se debe a que muchos ciudadanos chinos creen que los más pequeños no pueden respetar las medidas de seguridad y el colegio les parece un entorno de riesgo. Mientras los padres intentan sacar adelante sus negocios aunque con pocos clientes. Algunos siguen cerrados desde el estado de alarma.

La Asociación China de Derecho en España ya emitió al defensor del pueblo en la que manifestaban que en España había un descontrol evidente y una mala gestión de la crisis que no podía poner en riesgo a los menores y apostaban por la educación on line ante el riesgo que puedan asumir los menores. "Quien tiene que decidir si sus hijos no van al colegio presencialmente son los padres, no puede ser algo obligado por la ley, dada la situación epidemiológica actual.