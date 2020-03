Amber Heard admite haber golpeado a Johnny Depp con una puerta

En la cinta utilizada durante el juicio, la actriz, de 33 años , admitió también haber golpeado Depp, de 56 , en la mandíbula: "Reaccioné, lo siento, la situación me sobrepasó "

En la cinta de audio, se escucha a Depp decir: "Acabo de recibir un golpe en la cabeza con una esquina de la puerta y luego me puse de pie y luego me jodiste". Heard responde: "No hice esto con la puerta pero quise golpearte"