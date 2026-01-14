Julio Iglesias se encuentra en República Dominicana y se debe de seguir un recorrido judicial concreto en España

Julio Iglesias se enfrenta a dos delitos muy graves: el de agresión sexual y el de trata de seres humanos. El problema en este caso es que el cantante -que acumula alguna que otra polémica- vive en República Dominicana y las víctimas no son españolas entonces, ¿cuál es el recorrido judicial?

En España, si hablamos de un delito contra la libertad sexual sin consentimiento, como pueden ser los tocamientos, el Código Penal establece una condena de entre uno y cuatro años de cárcel.

Pero esa pena puede aumentar a los 12 de años de prisión en caso de penetración o incluso a los 15 años si concurren varios agravantes para el delito de trata de seres humanos la legislación contempla entre cinco y ocho años de cárcel. La legislación contempla entre cinco y ocho años de cárcel.

¿Qué recorrido tiene este caso a nivel judicial?

Una vez formalizada la denuncia de las víctimas ante la Fiscalía, si hay indicios sólidos de delito, el caso queda judicializado. La Fiscalía presenta una querella a la Audiencia Nacional y ahí el juez de instrucción puede solicitar la detención internacional de Julio Iglesias o, incluso, ordenar su extradición.

Las dos mujeres que han acusado a Julio Iglesias de agresión sexual justifican su decisión de querellar al cantante para que se haga justicia y que "ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos".