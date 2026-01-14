Gonzalo Barquilla 14 ENE 2026 - 15:42h.

Cyane Panine, la camarera que pudo desatar por accidente el incendio de Crans-Montana con unas bengalas, figura entre los fallecidos

Los dueños del bar suizo donde murieron 40 personas narran cómo vivieron la tragedia: "Había una pila de cadáveres"

Cyane Panine, una camarera de 24 años, ha sido identificada como una de las 40 víctimas mortales del incendio que se registró durante la celebración de Nochevieja en el local Le Constellation, en Crans-Montana, al suroeste de Suiza. La joven francesa sería la empleada que presuntamente inició el fuego por accidente en el establecimiento al sostener unas bengalas encendidas cerca del techo. Además de los fallecidos, hubo más de un centenar de heridos, algunos con quemaduras graves.

Panine, según fuentes como 'The Sun', es la mujer que aparecía en algunos vídeos que se volvieron virales: en ellos aparecía con un un casco de moto subida a hombros de un compañero portando las mencionadas bengalas, siguiendo supuestamente las instrucciones de los propietarios del bar, Jacques y Jessica Moretti, que querían animar el ambiente de esta forma. Eran los momentos previos a que se originasen las llamas y se propagaran rápidamente por todo el local. Los dueños del establecimiento están siendo investigados por un presunto delito de homicidio por negligencia.

La familia de Cyane Panine asegura que no tiene responsabilidad alguna en lo sucedido

La familia de la joven, a quien se la ha conocido como 'la chica del casco', asegura que Panine siguió órdenes de sus jefes y que no tiene responsabilidad alguna en lo sucedido. Jacques y Jessica Moretti, según el medio británico citado, afirmaron que consideraban a Cyane un miembro más de "la familia" y que incluso pasó la Navidad con ellos, poco días antes del siniestro en Le Constellation.

Cuando se declaró el incendio, Panine intentó ayudar a salir a un grupo de clientes, pero la puerta por la que quería salir estaba cerrada. Para identificar su cuerpo, hallado completamente calcinado en la explanada frente al local, hicieron falta tres días. Su familia está destrozada. "Nuestra vida no volverá a ser la misma, no volveré a celebrar nunca un fin de año. Nunca", indicó hace días Astrid, su madre, en declaraciones a 'France 2'.

El balance humano del incendio y la investigación abierta

El balance humano del incendio es devastador y refleja la diversidad de nacionalidades presentes aquella noche en Le Constellation. Entre las 40 víctimas mortales se encuentran 21 ciudadanos suizos, nueve franceses —entre ellos una mujer con doble nacionalidad franco-suiza y una persona con triple nacionalidad franco-israelí-británica—, seis italianos (uno de ellos con ciudadanía emiratí), además de una mujer belga, una portuguesa, un rumano y un ciudadano turco, según informó la Policía de Valais. Las edades de los fallecidos oscilan entre los 14 y los 39 años, y cerca de una veintena eran menores de edad; la víctima más joven es una adolescente suiza de 14 años. Entre los 119 heridos figuran más de 70 suizos, 14 franceses y once italianos, además de ciudadanos serbios y de otras nacionalidades, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Forense de Valais.

La investigación judicial continúa abierta y se centra tanto en el origen del incendio como en las condiciones de seguridad del local, que ahora están bajo escrutinio. La fiscal jefe de Valais, Beatrice Pilloud, ha destacado la importancia de los vídeos grabados por los asistentes durante la fiesta, algunos de los cuales muestran cómo la celebración continuó incluso cuando el techo ya estaba en llamas, presuntamente a causa de las bengalas entregadas junto a las botellas de alcohol. Paralelamente, las autoridades investigan si el establecimiento cumplía la normativa vigente, después de que se confirmara que no había sido sometido a inspecciones de seguridad contra incendios durante varios años, pese a tratarse de un local abierto al público. La abogada Haenni considera "muy probable" que el fuego se desencadenara por la acumulación de llamas abiertas encendidas de forma simultánea, aunque subraya que será la investigación la que determine no solo las causas exactas del siniestro, sino también posibles responsabilidades por negligencias evitables.