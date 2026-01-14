Gonzalo Barquilla 14 ENE 2026 - 12:43h.

La Policía analiza el móvil del niño de nueve años que se suicidó en Sagunto para averiguar si alguien le indujo

Investigan el suicidio de un niño de nueve años el día de Navidad en Valencia

La Policía Nacional investiga el suicidio del menor de nueve años fallecido durante la pasada Nochebuena en Sangunto, localidad de Valencia. Las autoridades descartaron que se tratase de una muerte de etiología homicida, al hallar marcas determinantes, y se centra en esclarecer los motivos que llevaron al menor a quitarse la vida.

Las pesquisas comenzaron desde el mismo día del fallecimiento y siguen en curso. Los agentes no descartan todavía la posible inducción al suicidio por parte de terceras personas. Alguien pudo influir en el niño, ya fuera por un caso de acoso escolar o induciéndole a conductas autolíticas a través de las redes sociales. El pequeño, de hecho, a pesar de tener solo nueve años, tenía teléfono móvil con acceso a Internet y era usuario de varias redes sociales, según informan fuentes como 'Las Provincias'.

Los agentes del Grupo de Menores (GRUME) han procedido al volcado del contenido del teléfono móvil del menor para analizarlo y siguen pendientes de los resultados. Este estudio podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.

La muerte del pequeño en la madrugada del 25 de diciembre

El suicidio ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre. El pequeño estaba pasando la Navidad con su padre, que tenía esa semana asignada, aunque era la madre quien tenía la custodia. Todo ocurrió en la vivienda del progenitor, alquilada por los abuelos paternos, donde residían también la nueva pareja del padre y una hermanastra de 11 años, según fuentes locales. Durante la cena de Nochebuena hubo normalidad. No hubo discusiones y el menor se fue a dormir como cualquier otro día, incluso ilusionado por los regalos de Papá Noel, detallan los medios. Además, no hay constancia de que hubiera tenido un mal rendimiento académico durante los últimos meses.

Nada hacia presagiar el fatal desenlace. El niño se fue a dormir y, sobre las 04:00 horas, uno de los adultos entró en la habitación para comprobar que estaba durmiendo. Sin embargo, el menor no estaba en el cuarto. Todos comenzaron a buscarle por el domicilio, pero no le encontraban. La familia alertó al 112 por la desaparición y, desafortunadamente, poco después, hallaron al niño ya fallecido.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Sagunto, además de un médico forense. Se procedió al levantamiento del cadáver y el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia. La autopsia descartó lesiones que pudieran hacer pensar en un homicidio. Desde entonces comenzó la investigación. Lo ocurrido ha generado una profunda consternación por la temprana edad del niño. En los últimos 13 años, apuntan las fuentes locales, solo hay otra muerte por suicidio de una niña que no superaba los 10 años. El teléfono de atención a la conducta suicida es el 024.