La periodista fue vista en la zona VIP en el aeropuerto de Barajas tras pasar once días ingresada en el hospital de Lanzarote

Sara Carbonero rompe a llorar al hablar por primera vez en público sobre su cáncer: "Yo voy a ser siempre una paciente oncológica"

Después de pasar once días de ingreso hospitalario en Lanzarote, donde estaba disfrutando de unas idílicas vacaciones, Sara Carbonero ha regresado a Madrid. Así lo demuestran los vídeos y fotografías que se tomaron de ella y de su pareja, José Luis Cabrera, en la noche del pasado martes 13 de enero, saliendo por la zona VIP del aeropuerto de Barajas. Ambos caminaban despacio, agarrados y con alguna dificultad visible hacia el coche que trasladaría a la periodista hasta su hogar tras este problema de salud inesperado.

Tanto ella como su novio se encontraban disfrutando de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en Lanzarote - Sara dijo en sus redes sociales que no había "mejor manera" de comenzar el año que dándose un baño en el mar - cuando, el 2 de enero, acudió al hospital de la isla con un fuerte dolor abdominal. La presentadora tuvo que ser operada de urgencia y permanecer en la UCI durante varios días, preocupando a sus seguidores, que no sabían exactamente lo que le ocurría.

Sara voló el mismo día en el que recibió el alta

Ante la alarma social que provocó su ingreso - basada en el diagnóstico de cáncer que los médicos le dieron en el año 2019 - el entorno de Sara se vio obligado a pronunciarse públicamente y aclarar que el dolor abdominal que ha sufrido - el cáncer que le detectaron hace ya más de seis años era de ovario - no tenía "nada que ver" con dicha enfermedad. "Sara se está recuperando, todo está tranquilo y no es nada grave', trasladó su círculo más íntimo, sin especificar cuál fue la afección que alteró por completo sus vacaciones.

Tras una evolución adecuada, Carbonero pasó a planta y, aunque se especuló que incluso podría haber salido antes del hospital, finalmente, recibió el alta el 13 de enero. Ese mismo día, tomó un avión y regresó a su casa, donde deberá continuar con su recuperación. Aunque ella, que es bastante activa en las redes sociales, todavía no se ha pronunciado en su cuenta, sí que ha estado reaccionando a algunas publicaciones durante sus últimos días en el hospital. Una señal de que, tras la operación de urgencia a la que tuvieron que someterla, ya se encontraba mucho mejor.

Nada tiene que ver este bache entonces con el cáncer de ovario que le detectaron en el año 2019 y que cambió completamente su vida. Es habitual que, en su Instagram, la propia Sara recuerde aquellos meses en los que recibió quimioterapia, así como el cariño que recibió de sus familiares y amigos durante todo el proceso. Aunque, afortunadamente, su enfermedad entró en remisión, ella dice que siempre será "una paciente oncológica", una condición que la ha llevado a convertirse en una de las caras vistas de la lucha (aunque no le guste esta palabra) contra tan extendida patología.