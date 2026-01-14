“No se me escuchó, no se me atendió” ha contado la víctima a Informativos Telecinco

BarcelonaLas negligencias médicas en España se cuentan por miles cada año, pero solo unas pocas tienen consecuencias nefastas como lo ocurrido en el hospital de Burgos donde dos pacientes oncológicos fallecieron por un error.

Entre esas negligencias se encuentra la historia de Alexandra Hernández, una mujer que pasó interna dos meses, en contra de su voluntad, en un centro especializado de Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA) con un diagnóstico erróneo por anorexia, como cuenta en el vídeo Andrea López.

Lo que tenía la mujer de 31 años era SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado) y no anorexia. Los especialistas ignoraron el historial clínico de Alexandra donde las pruebas daban señales de esta patología y no anorexia.

Condena y alerta por sesgo de género en la medicina

La mujer consiguió escapar y denunciar la situación. El pasado septiembre el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona condenó al centro médico ITA Clinic de la ciudad Condal a pagar una indemnización a Alexandra.

La jueza señaló en la sentencia que el historial clínico de la mujer “se observan sesgos hacia la paciente que son comunes a las mujeres en el mundo de la medicina”.

Destaca la “banalización de síntomas” donde las mujeres reciben “más diagnósticos de ansiedad, depresión o somatización en detrimento de investigar causas físicas reales”.