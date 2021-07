Los amigos de Samuel reconocen que fueron a por él en manada tras pegarle una vez para matarle

"Si alguien vio algo, sus familias, han matado a una persona que no se merecía lo que le hicieron"

Los jóvenes no conocían de nada a los agresores, según sus declaraciones

La policía pide tiempo y aún no ha detenido a nadie por la agresión

Los amigos de Samuel tienen claro que su muerte fue un crimen homófobo aunque la policía ha pedido tiempo para investigar lo sucedido y no descarta todas las posibilidades. Hablan para aclarar lo sucedido, para ayudar a sus padres. No hay detenidos por el momento aunque hay cámaras en la zona de los hechos que pueden ayudar en la investigación del crimen. A Samuel no le mataron en una primera paliza sino que después de ser auxiliado el grupo volvió con más gente para volver a pegarle y matarle. La alevosía e intencionalidad parece clara a la luz de los hechos.

Mientras tanto, los amigos de Samuel han narrado la trágica agresión de la que fueron testigos. Lina estuvo al lado de Samuel en los últimos segundos de vida: "Estábamos nosotros dos hablando por videollamada, pasó una chica y un chico, él se puso a gritar que paráramos de grabarlos, le explicamos perfectamente que no le estábamos grabando y que estábamos en una videollamada".

La amiga de Samuel explica que el chico "volvió y le dijo 'deja de grabarme si no quieres que te mate, maricón". Una frase a la que Samuel contestó: "Maricón de qué". A partir de ahí, Lina detalla con lágrimas en los ojos: "Vino corriendo hacia él, a agredirlo, tirarlo por el suelo, intenté separarlos y no podía... un chico de color vino a por Samuel y lo pudo salvar en ese momento". Sin embargo, Samuel se recuperó y le dijo a Lina que buscara su móvil por el suelo, que había salido volando tras la agresión. La joven se puso a buscarlo y, según cuenta Lina, "cuando me giré había un montón de gente corriendo, empecé a pedir auxilio porque estaban matando a mi amigo, pedí por favor no le pegaran, él estaba inconsciente en el suelo, había mucha gente...". Yo no pensaba solo decía que auxiliaran a mi amigo. "Ese chico quería una pelea con alguien y nos tocó a nosotros".

Lina cuenta rota de dolor que un hombre le ayudó a socorrer a Samuel: "Lo pusimos de lado, le sacamos la lengua, le aguantamos la cabeza y ya vinieron los locales, ambulancias y estuvieron con él en todo momento". Sobre por qué nadie ayudó a Samuel en la paliza, la joven dice resignada: "En esta agresión participaron unas siete personas, era una agresión tan grande que por mucho que te quieras meter te pueden hacer lo mismo que a Samuel".

Ante las dudas que están saliendo, Lina quiere dejar claro que "fue un crimen homófobo, totalmente. Cuando lo estaban agrediendo le decían 'maricón de mierda' y esas cosas que puedes escuchar cuando arrebatas a una persona... y sí lo dije en el atestado".

La Policía Nacional ha practicado las primeras identificaciones y ya ha tomado declaración a testigos de la paliza que acabó con la vida del joven Samuel en la madrugada del sábado en A Coruña. Sin embargo, todavía no se han producido detenciones. Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en una visita realizada este lunes a Ourense, durante la cual ha insistido en que será la investigación, que sigue su curso, la que determine "si se trata de un crimen homófobo o no", ya que todavía "no se descarta ninguna vía".

"Se está trabajando en todas las vías posibles, la investigación está en esa fase primera, hablamos de tan solo 24 o 48 horas, y se están tomando declaraciones a todos los testigos. Y a partir de ahí sabremos si se trata de un crimen homófobo o no", ha recalcado.

Por el momento solo "hay ciertas identificaciones" de personas relacionadas con la muerte de Samuel en base a los testimonios recabados y al visionado de las cámaras de seguridad en la zona, pero el delegado del Gobierno ha querido "aclarar y dejar bien claro que no hay detenidos". En este sentido, Miñones ha llamado a la "responsabilidad" y ha pedido "tiempo" para "dejar trabajar" a la Policía, porque "estas horas son claves en la investigación". "Los detalles van a ser muy importantes y por lo tanto creo que debemos a la familia y a la sociedad esclarecer los hechos y poner ante la justicia a aquellos que han llevado a cabo este crimen", ha subrayado.

El delegado del Gobierno ha aprovechado para mostrar su "absoluta condena" a esta "brutal agresión" que ha acabado con el joven de 24 años: "En la sociedad en la que estamos no se puede permitir lo que ha ocurrido este fin de semana". Así, Miñones también ha trasladado todo su "afecto, cariño y acompañamiento" a la familia, con la que tratará de hablar "a lo largo de la mañana" de este lunes.