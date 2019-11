El anuncio de la Lotería de Navidad 2019: Pilar y Félix, se puede compartir tras una ruptura

El anuncio de la Lotería de Navidad 2019 ha llegado con bono extra de cuatro historias contadas en clips diferentes. Esta es la de Félix y Pilar, un hombre que llega a casa de su exnuera , porque aunque ya ella y su hijo no estén juntos sigue siendo de la familia.

"Tú ya sabes que siempre en Navidades cojo unos décimos de lotería para mis hermanos, primos e hijos. Este año se me hace un poco raro no compartirlo contigo porque aunque ya no seas la mujer de mi hijo sigues siendo parte de mi familia". La exnuera llora de la emoción.