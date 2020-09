Testimonio desgarrador de una madre: un solo asistente en la fiesta de cumpleaños de su hijo con síndrome de Down

La desconsolada madre de un niño con síndrome de Down ha compartido un desgarrador vídeo después de que una sola persona se presentara a la fiesta de cumpleaños que había organizado para él. La mujer quería sorprender a su hijo de cinco años, pero todo terminó en lágrimas.

En un emotivo video de TikTok la madre explicó que solo vino uno de sus amigos. Con lágrimas corriendo por su rostro, la madre cuenta: “Este fin de semana hicimos una fiesta para mi hijo que cumplió cinco años. ¿Quieres saber cuántas personas vinieron? Una. Normalmente esto sería malo para cualquier niño, pero mi hijo tiene síndrome de Down".

"Mi hijo tiene síndrome de Down y no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero, ¿qué pasa cuando lo sepa? ¿Qué sucederá cuando sepa que lo están dejando fuera a propósito? ¿Por qué?", se pregunta la mujer. No está claro dónde se filmó el vídeo, pero la mujer habla con acento estadounidense, según informó el 'Daily Record'. Compartió el video en su cuenta de TikTok, donde escribió que era el "peor día" y su corazón estaba "roto".