Asturias prorroga 15 días las medidas excepcionales frente al covid, hasta el 28 de noviembre

En Asturias, explica la resolución mencionada, continúa en un escenario de "transmisión comunitaria sostenida" y en aumento en algunos indicadores. En cuanto a la capacidad del sistema sanitario, uno de los elementos de mayor preocupación en la pandemia no es el incremento de casos sino el incremento de casos graves y la necesidad de una buena respuesta del sistema sanitario para su correcta atención y para no dejar de atender a otra patología no covid19, explican desde el Ejecutivo autonómico.