La covid provoca el olvido de pacientes crónicos o con cáncer: seguirán tras el virus y sus muertes repuntarán

El coronavirus ha puesto de manifiesto las complicaciones que conlleva una crisis sanitaria, especialmente en hospitales y centros de atención primaria. Numerosos pacientes, con otras patologías ajenas a la covid19, sufren las consecuencias de no poder ser atendidos adecuadamente. Una mujer murió de cáncer el pasado mes de agosto sin lograr ni una cita presencial con su médico de cabecera. Los sanitarios piden mayor protección para los pacientes pacientes crónicos y advierten que "el cáncer", al igual que otras enfermedades, "seguirán ahí" cuando termine la pandemia.

La realidad es que muchos pacientes en lista de espera quirúrgica siguen sin poder operarse, "y esto es muy grave: aumentan las complicaciones, empeora el pronóstico y disminuye la supervivencia de los pacientes que precisan un tratamiento quirúrgico", señala la doctora del Servicio de cirugía general y del aparato digestivo del hospital Virgen de la Arrixaca, María Dolores Frutos. Según la especialista en Cirugía Bariátrica y Laparoscópica, hay pacientes oncológicos o con otras patologías no oncológicas que amenazan seriamente la salud y si no se operan pueden tener graves consecuencias.

" Se ha reducido la actividad quirúrgica a menos de la mitad, e incluso se plantea anularla por completo. De unos 20 quirófanos semanales hemos pasado a 4 y, seguramente, puede que en las próximas semanas no dispongamos de ninguno por la evolución de la pandemia en nuestra Comunidad", añade esta doctora, que es también profesora asociada de la Universidad de Murcia.

A juicio de la doctora, "los gerentes hospitalarios hacen lo que pueden ; siguen los modelos de predicción para no colapsar el hospital, dejando camas, respiradores, quirófanos y salas de reanimación libres por el aumento de casos positivos, aunque parece que la gravedad y mortalidad es algo inferior que en marzo".

Muchos pacientes sufren las consecuencias por no recibir la atención necesaria, pero otros pacientes las sufren por el temor al contagio por acudir a hospitales y centros de salud. "Se han mezclado ambas cosas, sí. Durante la primera ola de coronavirus, de marzo a junio, hubo situaciones en las que no se podía atender a la gente y, además, algunos pacientes no iban por miedo. Los hospitales estuvieron colapsados por el tratamiento de covid19, hay datos cuantitativos", explica a Informativos Telecinco el investigador Luis Montuenga.