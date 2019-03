Así fueron los últimos instantes de Natacha Jaitt: la sombra del homicidio sigue viva

Ahora, la nueva versión de los hechos de Duarte narra los últimos momentos de la vida de Natacha. “Es el momento de empezar a contar la verdad. A mí me han hecho mucho daño, me han humillado, me han calumniado. Hubo una gran mentira que puso en peligro tanto mi vida como la de mi familia. Quiero que sepan quién soy yo realmente”, afirma ahora el investigado. Raúl Velaztiqui Duarte fue el único de los presentes esa noche en el complejo de Venavídez que no consumió drogas.. De hecho no vi a nadie consumiendo drogas", afirmó el productor.