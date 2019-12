El audio de la vergüenza: Goiko Grill denunciará al cliente que insultó sin piedad a una de sus empleadas

Es ya el audio de la vergüenza. De la intolerancia, del racismo, de la falta de educación y de la violencia verbal, tantas veces menospreciada, pero que esconde mucho más. Esta vez se ha producido por teléfono. Un cliente se quejaba de un pedido que le había llegado en mal estado. "No he podido comer, la carne estaba podrida, hija de p***, vete a tu p*** país, sudaca". "Te voy a romper la cara y te voy a dejar sin dientes". Que tu país es una mierda, Venezuela que estáis en la mierda. Me ca... en tu cara. Que estáis pasando hambre... que te vayas a tu país, que quiero mi dinero de vuelta p... que no te entiendo ¿no hablas mi idioma? Que voy a ir allí y te voy a reventar... Son solo algunos de los insultos de un cliente que llamó a Goiko Grill de San Sebastián de los Reyes para protestar por una hamburguesa en mal estado de la cadena Goiko Grill. La empleada del establecimiento, de María de Molina, le dejó claro que estaba llamando al lugar equivocado, pero el hombre no atendía a razones. La joven, con calma, le dijo que no podía seguir hablando con él, en medio de una oleada de insultos. La cadena va a denunciar al individuo tal y como ha señalado en las redes sociales. Y ha destacado que no es la primera vez que se encuentran con casos como este, algo que creen hay que erradicar.