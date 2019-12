Javier Bardem se disculpa por llamar "estúpido" a Almeida: "El insulto ilegitimiza cualquier discurso"

La respuesta de Almeida

"Si alguien como Javier Bardem, con la ideología, los principios que defiende y la politización que hace sobre una cuestión como la sostenibilidad, que nos debe incumbir a todos, me dice eso a mi lo que me anima es a seguir adelante para que Madrid sea una ciudad verdaderamente sostenible", ha destacado en la entrevista, donde ha tachado de "trasnochadas y fracasadas" las recetas ideológicas del actor.

Así, ha señalado que lo que le ofende no es la descalificación personal sino a la capital que "ha hecho un esfuerzo extraordinario" para acoger la Cumbre del Clima . "Lo que me duele es que el nombre de Madrid se vea empañado porque haya uno que decida llamar estúpido a su alcalde y tape todo lo bueno que ha hecho la ciudad estos días para poder tener esta cumbre", ha profundizado.

Aún así, ha enfatizado en que no es un negacionista, ya que nunca ha rechazado que exista un problema de calidad del aire en la capital, sino que se le ha tachado de ello por no compartir con las recetas de la "izquierda" para hacerle frente. "A mi Madrid Central no me gusta como solución, otra cosa es que tengo un pacto de Gobierno y por tanto lo tengo que respetar, es mejor ese pacto de gobierno, que un Gobierno de la izquierda", ha añadido.