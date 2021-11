Bernardo Montoya llega a la Audiencia de Huelva entre gritos de "criminal" y "basura": un fracaso de reinserción

Bernardo Montoya , acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años, en la localidad de El Campillo (Huelva) , ha llegado este lunes sobre las 9,36 horas a la Audiencia Provincial, donde esta jornada comienza el juicio con jurado popular por este crimen. Ha llegado en chándal y con un look algo cambiado ente insultos y gritos de criminal. Algunas personas se han acercado a las puerta de los juzgados y han proferido insultos y gritos contra Montoya, "criminal, eres una basura, cómo has tenido a toda España por lo que has hecho".

Laura Luelmo no sabía que su nuevo vecino en lo que iba a ser la aventura de su vida era un monstruo. Pero le veía raro, la miraba constantemente cuando se cruzaban. Se lo comentó a su novio por teléfono. No le gustaba aquel hombre. Su instinto no falló, pero no le dio tiempo a evitar la tragedia. Tampoco la justicia esta vez logró que la reinserción de un preso ya condenado fuera posible.