El villancico viral del Hospital Universitario de Ourense que "ayuda a curar cualquier mal"

El Hospital felicita las fiestas navideñas con la cuarta entrega de un videoclip musical en el que participan tanto profesionales como pacientes

El vídeo publicado en redes sociales ya acumula miles de 'likes' y muchos comentarios positivos alabando la iniciativa

OurenseCada año desde hace cuatro navidades, el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense felicita las fiestas con un villancico y cada entrega va a más. En el de esta edición, recorren diferentes estancias del hospital ourensano; Farmacia, Cocina, Banco de Sangre, UCI, Hematología y Medicina Interna, haciendo partícipes tanto a trabajadores como pacientes.

Al mando de las operaciones está la enfermera del Banco de Sangre, Maite López, quien pone voz a esta iniciativa desde sus inicios. “Estoy muy ilusionada, para mi es el momento más especial del año” responde abrumada después de ver la gran acogida que está teniendo en redes.

En su cuarta edición, notan su crecimiento exponencial, congregando a más personas y localizaciones del hospital “este año a diferencia del pasado trajimos a la banda musical dentro del hospital, conformada por un médico, una compañera de limpieza, otro enfermero y yo.”

A medida que se acercan estas fechas, en el centro hospitalario saben que este momento de la grabación va a llegar. Los que no lo saben son los pacientes, porque evidentemente en cada edición son diferentes. Esa circunstancia no evita sus ganas de estar, porque según nos cuenta Maite son ellos los que piden participar “¿vais a cantar? Yo quiero, me decía alguno cuando estábamos montando lo del videoclip. Se animan súper rápido y para nosotros es una suerte que lo acojan tan bien”.

Desde el Sergas (Servicio Gallego de Salud) recuerdan en la publicación de redes sociales que “en el hospital también hay tiempo para la música, compartir sonrisas y recordar que el cuidado va más allá de la atención sanitaria”.

El poder terapéutico de la música

El villancico es una versión en gallego de la canción Rockin´Around the Christmas Tree de la artista estadounidense Brenda Lee. Maite se lo tomó con tiempo y la idea ya le rondaba la cabeza desde el año pasado “estaba viendo la película de Solo en Casa y dije qué guay sería cantar esta canción en el villancico de Navidad del hospital”.

Maite, “en una tarde”, se sentó delante de una hoja en blanco y plasmó como primera letras, con el objetivo de mostrar el poder terapéutico que tiene la música, la frase “un poco de música puede ayudar a curar cualquier mal”. A partir de ahí, en pocas horas terminó la canción por completo “con la inspiración de un vídeo del Día de la Música del hospital.”

La comunión entre los participantes del video musical es visible durante el visionado del villancico lleno de sonrisas “la gente se implica muchísimo, tanto pacientes como profesionales, son unos momentos mágicos.” Por eso ya hay cola para el año que viene, dice entre risas esta enfermera gallega que “los músicos ya me han dicho que quieren estar y hay compañeros que me han dicho que este año no he ido por su planta.”

Además de ser reconocida en el hospital por esta iniciativa, el trabajo de Maite como enfermera del Banco de Sangre requiere recorrer gran parte del centro “transfundimos sangre por todo el hospital y realizamos también trasplantes. Poder compaginar su trabajo con su pasión “es un regalazo y más por estas fechas de navidad".

El CHUO, muy implicado en humanizar el cuidado

Recientemente, el equipo de enfermeros del área quirúrgica del CHUO, fueron seleccionados como finalistas en la categoría de Calidad Percibida de los Premios Enfermería en Desarrollo 2025 gracias a un estudio en el que demuestra que el acompañamiento emocional antes de entrar en quirófano disminuye la ansiedad y refuerza la seguridad del paciente.

Esa es una muestra más de su compromiso con ir más allá y Maite lo cuenta en primera persona “el Hospital está muy implicado en humanizar el cuidado, como dice nuestro compañero de comunicación, cuidar no solo es el proceso terapéutico.” Cierra la entrevista con un alegato final que resume perfectamente esta iniciativa “el paciente no es la enfermedad, es una persona que necesita más cuidados que un tratamiento médico”.