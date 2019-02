Vinnie echa de menos su sonrisa: La adicción a las bebidas energéticas le deja la boca podrida

Las bebidas energéticas le han jugado una mala pasada a Vinnie que empezó tomándolas para estar concentrado y superar la ansiedad en los exámenes. No sabemos los resultados de estos, pero los de su dentadura sí. Y el suspenso es rotundo . Nada menos que 24 empastes va a necesitar Vinnie para que su sonrisa vuelve a ser un plus. Porque Vinnie confiesa que empezó a lavarse los dientes dos veces al día cuando empezó a sentir dolor (señal de que antes de sentirlo, al menos dos no se los lavaba). Lo cierto es que el terror invadió al joven cuando al morder una simple manzana cuatro de sus dientes saltaron por los aires. Eran los efectos de beberse 45 latas por semana durante una periodo de siete meses. A Vinnie le daba pánico ir al dentista, pero no le quedó otra .

Su dentista se lo dejó claro. "Es uno de los peores casos de caries que he visto en mi vida. Cuando comprobé el estado de mi boca me di cuenta de lo que había hecho. No podía ir a la universidad, me moría de la vergüenza. No estoy seguro de lo que me depara el futuro, pero espero poder recuperarme. Ha arruinado mi vida por completo". dice ahora, aunque esta desgracia le ha hecho dar un paso para dejar su adicción. Cuando no tomaba mucha bebida energética, Vinnie sentía dolores de cabeza y musculares. Ahora, Vinnie solo espera que todo acabe bien porque "la sonrisa es lo primero que ves en una entrevista de trabajo".