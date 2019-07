Borja no acepta el dinero recaudado por Vox ni pedirá el indulto pero recurre ante el TC

Borja, el joven malagueñopor un delito de homicidio por imprudencia grave tras el fallecimiento del atracador de una mujer al que se enfrentó en la calle, ha decidido no aceptar el dinero recaudado por Vox para pagar la multa y tampoco va a solicitar personalmente el indulto, aunque sí ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Así lo ha confirmado a Europa Press su letrado, Alfredo Herrera, que añade que el joven agradece todo el apoyo que está recibiendo pero "afrontará las consecuencias de la sentencia personalmente". En este sentido, apunta que no va a solicitar el indulto porque considera que su actuación fue correcta y esta petición supone la asunción de condena. Sin embargo, sí se ha presentado ante el Constitucional un recurso de amparo en el que alega falta de asistencia judicial efectiva y presunción de inocencia.

Aunque Borja no solicitará el indulto, más de 6.500 personas han firmado una petición ciudadana para que se le conceda esta gracia y este mismo martes Vox ha avanzado que presentará la solicitud de indulto al Ministerio de Justicia. Fuentes del Ejecutivo han precisado a Europa Press que estudiarán la petición de indulto, cuando les llegue, como hacen con cualquier otra petición.

"Me reitera su voluntad de no aparecer en medios de comunicación ni que tampoco lo haga yo, dado que esta situación le ha desbordado y entiende que a la larga le va a perjudicar y va a quedar marcado su futuro", añade. Herrera ha incidido en que su cliente "no quiere que se tergiverse todo esto".