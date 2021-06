Los botellones en Barcelona continúan a pesar de que las terrazas cierran más tarde

Primera noche sin toque de queda en Baleares tras la decisión del Supremo, que ha sentenciado que sin estado de alarma no puede haber toque de queda. La medida se ha adelantado dos días porque igualmente se acababa este domingo. El lunes se levantará en la Comunidad Valenciana. Todas las comunidades siguen avanzando hacia la normalidad tras la pandemia de covid. Esta misma noche, el ocio nocturno ha vuelto a abrir en Cataluña. Una medida que no consigue acabar con los botellones.