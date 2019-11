Buscan al hombre con el que quedó Marta Calvo el día de su desaparición: su hermano dice que podría no ser un extraño

A partir de entonces, el móvil de Marta Calvo no dio señal . Ante la ausencia de noticias, la mujer denunció la desaparición de su hija y comentó todas las circunstancias que rodean el caso. En este sentido, se mantienen todas las hipótesis abiertas.

La búsqueda

Como es habitual, se rastrea la zona de la desaparición y se analizan las imágenes de las cámaras que podrían haber grabado información relevante. Además, se ha contactado con personas que podrían haber hablado con ella antes y con testigos de lo que sucedió. No obstante, dada la hora a la que se le perdió la pista y el escaso número de vecinos de la localidad, esto último no ha sido posible.

Por su parte, según ha podido saber Cuatro al día, el hermano de Marta Calvo ha dicho que el hombre con el que quedó la joven podría no ser un desconocido. Lo que sí se sabe es que el varón, de nacionalidad argentina, residía en Manuel desde no hace mucho tiempo y también, aunque no existe una denuncia, se le considera desaparecido. La vivienda en la que residía, según ha confirmado su casero, está precintada.