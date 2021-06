La búsqueda del Ángeles Alvariño se prolongará una semana más tras encontrar una botella de buceo y sábanas en el fondo del mar. La jueza lo ha autorizado y no es baladí porque el coste es importante, nada menos que 10.000 euros al día. ¿Qué posibilidad hay de que la botella encontrada en el mar pertenezca a Tomás Gimeno? El número identificativo será clave y una cartilla de revisiones y mantenimiento. Cada año se hace una inspección ocular y cada tres años se analiza la estructura de la botella para que no exista riesgo a la hora de bucear. Las inmersiones se han a 40 metros por lo que no tiene sentido encontrarla a 400 metros a no se que alguien la haya tirado o se haya caído de un barco. Los buceadores que suelen hacerlo de forma continua suelen tener los equipos adaptados.