El presidente de Canarias espera que “en julio y agosto podamos recuperar la normalidad turística nacional”

Ángel Víctor Torres reconoce que la vuelta a la normalidad no será como antes del estado de alarma: “Todo dependerá de cómo camine la pandemia, el coronavirus no se va a ir, languidece, cada vez tenemos mayores resortes, pero no se va a ir hasta que llegue una vacuna. Hasta entonces tendremos que cambiar hábitos. Que los niños no jueguen con otros, ni con abuelos”