Carmen rechazó la vacuna contra el coronavirus y estuvo a punto de morir: "Jamás pensé que me iba a pasar"

Casi cuatro millones de españoles han rechazado vacunarse contra el coronavirus

Los contagios con consecuencias más graves se dan entre los no vacunados

Carmen y Miguel rechazaron vacunarse antes de infectarse y ahora se arrepienten

Casi cuatro millones de españoles han rechazado vacunarse contra el coronavirus. Precisamente, en este grupo de personas es donde mayoritariamente se están registrando los contagios con consecuencias más graves y por extensión las hospitalizaciones y la ocupación de las UCI.

Carmen y Miguel, arrepentidos de haber rechazado la vacuna

Carmen es una de las personas que no quiso vacunarse y esa decisión casi le costó la vida: “Yo no me vacuné porque me daba miedo la vacuna, he leído muchas cosas a lo mejor erróneas en redes sociales". “Es muy duro dormirte un 2 de septiembre y amanezcas no sé qué día de octubre y te digan que han pasado dos meses, te das cuenta de que ha sufrido mucho tu familia, tus amigos, jamás pensé que me iba a pasar...", expresa, añadiendo que ahora sí se va a vacunar y “recomendaría a mi gente por supuesto que se vacune".

En la misma unidad de rehabilitación se encuentra Miguel, que estuvo 75 días en la UCI. “Yo no quise vacunarme porque no tenía mucha confianza en el tema de la vacunación porque la hicieron muy rápido y demás y no quería vacunarme", explica y, como consecuencia, ahora arrastra importantes secuelas: “El médico que me trató allí me dijo ya cuando estaba consciente que dependía ya de mí solamente, que tenía un 1% de opciones de salir adelante". Y, hace unos días se vacunó: "Yo no podría soportar una segunda enfermedad del covid después de lo que pasé porque los pulmones se quedaron bastantes dañados".

La mayoría de ingresados por coronavirus no están vacunados

La mayoría de ingresados en toda España son personas no inmunizadas. "Nos movemos en un perfil similar al de la Comunidad de Madrid en torno al 60-65% de no vacunados", indica Tomás Villén, adjunto a la dirección del Hospital Isabel Zendal de Madrid. “El perfil cambia en cuidados intensivos, donde la mayoría de pacientes son no vacunados", agrega.