"Que los papeles y la burocracia sirvan para incluir, no para excluir", la carta de una niña con discapacidad a Educación

"Querido señor Director Provincial de Educación: Me presento, soy una niña de 4 años, me llamo Alejandra, y tengo una discapacidad visual cerebral, epilepsia y además tengo un retraso madurativo severo y un trastorno de comunicación. Mis padres, pensando en mi bienestar, y en el fin último de la educación que es la Socialización , quieren elegir libremente mi cole, como cualquier otro niño sin discapacidad, y han elegido un colegio cercano a mi casa y al trabajo de mamá, que además es referente para niños con diversidad funcional auditiva y con trastornos de comunicación como el que yo tengo, y que cuenta con recursos suficientes y un área de infantil sin barreras arquitectónicas " comienza explicando en la carta.

Añade que la destinan a un colegio que está a 8 kilómetros de su casa porque no consta que tenga discapacidad motórica pero no tiene transporte que la lleve. Además, argumentan que en ese colegio tiene un Auxiliar Técnico Educativo y en el cercano a su casa no, pero la niña plantea una solución , y es que ya tiene un asistente personal que le ayuda facilitado por los servicios sociales.

"El curso pasado mis padres quisieron escolarizarme y ya me lo pusieron difícil, así que este año quiero que se me oiga, quiero poder ir al cole como cualquier niño de mi edad y poder elegirlo, quiero EQUIDAD en esta sociedad y quiero que se me incluya de un modo justo, quiero que los papeles y la burocracia sirvan para incluir, no para excluir. Señor Director Provincial, cuando baje al parque y no conozca a nadie ¿tengo que irme a 8km de mi casa?" finaliza en la carta.