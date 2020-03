Casarse por la ventana en pleno estado de alarma

El enlace había sido planeado hasta el último detalle. La ceremonia se iba a celebrar en la Plaza de Abastos de Monforte, y posteriormente los invitados se trasladarían a otro espacio acondicionado para el convite. Un recinto que había permanecido cerrado durante 15 años y cuya limpieza y montaje tuvo que extenderse por varias semanas, con el coste que ello conlleva. No son héroes pero sí se tomaron todo con humor.

Con 190 invitados ya en la ciudad, el viernes tuvieron que cancelar todo. “Fue todo muy rápido

porque aún no sabíamos qué tipo de restricciones al movimiento se iban a aplicar. Así que cerramos la puerta con todo allí montado y, por qué no decirlo, con todo ese dinero ahí dentro”, comentaba Alba, que trabaja como organizadora de bodas en la empresa Frida Kiwi.