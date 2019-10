Ponen cámaras en las zorreras para ver donde están escondidos los restos óseos de Dana

Los agentes con ayuda de un can del servicio cinológico de la Guardia Civil han rastreado las zorreras donde han puesto cámaras para ver el lugar exacto del que proceden los huesos, porque todo parece indicar que los restos han sido movidos por los animales y las lluvias. Antes de las inundaciones de septiembre los vecinos de la zona han explicado que algún perro encontró lo que podría ser parte de la columna. La persona que lo vio no se lo creía y en ese momento no se dio importancia.