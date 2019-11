Juan Carlos Quer, tras el veredicto en el caso Diana Quer: "Mi hija sonríe desde el cielo"

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, ha concedido unas palabras a los medios tras su salida de los juzgados. Tras haberse leído el veredicto que culpabiliza al Chicle de detención ilegal, agresión sexual y asesinato con alevosía aunque no de violación, Juan Carlos Quer ha asegurado que "la condena a prisión permanente revisable no le va a devolver la vida a mi hija, este individuo ha dejado cuatro víctimas, y la pena permanente, esa sí ya la llevaremos para siempre, solo me queda hacer valer el legado de Diana, porque con esta pena este individuo no volverá a atentar contra la vida y contra la libertad sexual de una mujer, por eso esta ley jamás se va a derogar en nuestro país".