Caso Romina: el análisis del ADN confirma que el pulmón encontrado en la playa es de ella

Romina quería abandonarle

Romina estaba decidida a romper su relación con Raúl. La paraguaya escribió a una amiga varios mensajes después de recibir una brutal paliza, unos mensajes recogidos en el sumario de 600 páginas del caso, según desvelaba El programa de Ana Rosa. Romina explicaba a sus amigas el infierno por el que estaba pasando. "Éste casi me mata ayer... Lo que lees, me siento muy mal", escribe. "Y si voy al médico será un problema", responde ella. Romina sentía que su vida corría peligro y necesitaba contárselo a alguien, quién mejor que la madrina de su boda con Raúl. "Da miedo. Me duele todo", confiesa. "Yo creo que esta vez tengo que poner fin a esto. No es la primera vez que lo hace. Y esta vez, casi me mata... La siguiente no creo que lo cuente". Lamentablemente, Romina tuvo razón.