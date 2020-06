El caso de la viuda negra de Godelleta da otro giro: detenido también uno de los hijos de Beatriz, menor de edad

Parecían una pareja normal pero no lo eran. Los vecinos escuchaban gritos y voces en la vivienda casi a diario. Vieron a Beatriz tratar mal a su marido, que padecía una enfermedad neurodegenerativa. "Le dirigía palabras insultantes". De hecho cuando desapareció no le importó nada. Tardó varios días en denunciarlo. La familia de Isaac cree que los mensajes en los que anunciaba que no le buscaban y en los que se hablaba de la autonasia los escribió su mujer. La Policía Nacional desconfiaban de ella porque dio versiones contradictorias y creen que el móvil de la muerte de Isaac fue económico: quedarse con su pensión.