Las claves de la nueva ley del pan para acabar con el timo del integral o que sea una piedra el día después

La nueva normativa sobre el pan que entra en vigor hoy deja claro qué se considera pan integral, artesanal, pone límites a la sal e intenta acabar con el hecho de que se venda como masa madre lo que no es, lo que ahora ocurre en el 75% de los casos. Eso de que el pan se quede como una piedra o siendo integral sin que se use 100% harina integral se va a acabar. Algunos aspectos clave de la nueva normativa son la modificación de la definición de pan común y la aplicación una diferentes tipos de panes que antes poseían un IVA reducido del 10%. Estas son las claves del nuevo decreto ley.

Se podrá decir que estamos ante un pan artesano

En el proceso de elaboración primará el factor humano sobre el mecánico. Se realizará una fermentación en bloque de la masa, salvo en las masas refinadas con cilindros. La fermentación en bloque de la masa se realiza inmediatamente después del amasado y antes de la división de ésta. La producción no se realizará en grandes series. El formado de las piezas se realizará, total o parcialmente, de forma manual de manera que se obtenga un resultado final individualizado. La elaboración se llevará a cabo bajo la dirección de un maestro panadero o asimilado, o artesano con experiencia o conocimientos demostrables.

El pan común no se podrá vender 24 horas después de cocido

Se pueden agotar las existencias

Los productos objeto de la presente norma de calidad, elaborados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto y que no se ajusten a lo dispuesto en él, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias , incluidas las etiquetas y envases rotulados adquiridos previamente, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes anteriores a su entrada en vigor.

Los diferentes tipos de pan

El pan común puede recibir las siguientes denominaciones, que se incluyen a título enunciativo y no limitativo:

2. Pan de flama o de miga blanda: es el obtenido con una mayor proporción de agua que el pan bregado y que no precisa normalmente el proceso de refinado con cilindros. La miga de este tipo de pan tendrá alveolos más irregulares, en forma y tamaño, que los del pan bregado.

Acabar con el timo del pan integral que no es

3. Pan integral: Se denominarán «pan 100 % integral» o «pan integral» los panes elaborados con harina exclusivamente integral. La denominación se completará con el nombre del cereal o cereales de los que procedan la harina o las harinas utilizadas. Por ello, los panes en los que la harina utilizada en la elaboración no sea exclusivamente integral incluirán en la denominación la mención «elaborado con harina integral X %», correspondiendo «X» al porcentaje de harina integral utilizada. Dicho porcentaje se calculará sobre la harina total utilizada en la elaboración. La denominación se completará con el nombre del cereal, cereales de los que proceda la harina o las harinas utilizadas. En la elaboración del pan integral podrán emplearse también sémolas integrales, grañones procedentes de granos enteros o granos enteros, La masa madre utilizada para la elaboración de «pan 100 % integral» deberá proceder de harina integral. La masa madre utilizada para la elaboración del resto del pan integral podrá proceder de harina no integral, la cual se tendrá en cuenta en el cálculo para establecer el porcentaje de harina integral utilizada. El término «integral» podrá ser sustituido por «de grano entero». Queda prohibido el uso de la denominación «pan integral» si no cumplen el requisito de usar harina exclusivamente integral.