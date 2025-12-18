Conchi, conocida como 'la viuda de Alicante', mató a su marido en 2018 con la ayuda de su cuidador tras fingir una discapacidad física

La 'viuda negra' de Alicante negó durante el juicio que matara al marido: "Le vi en el suelo y dijo 'mi hijo me la clavó en el corazón'"

AlicanteEn agosto de 2018, el asesinato de un hombre en un aparcamiento de la Playa de la Albufereta, en Alicante, destapó el caso de la 'viuda negra' de Alicante. Concepción Martín, más conocida en su entorno personal y familiar como Conchi, planificó el asesinato de su marido 20 días después de su boda, junto a su cuidador Francisco Pérez, cómplice del crimen

Los hechos se remontan al 22 de agosto de 2018 cuando Conchi se citó con su marido, José Luis Alonso, camionero jubilado de 69 años, para celebrar una cena romántica en su autocaravana, en una zona cercana a la playa de la Albufereta de Alicante. Se habían casado el día 4 de ese mismo mes y de ese mismo año, tan solo 18 días antes de su trágica muerte.

El crimen de la 'viuda de Alicante'

Conchi le dijo al que era su marido que celebrarían una cena romántica a la que también asistiría su cuidador y que echarían flores en cierto lugar en memoria de seres queridos de ella. Para ello, le comentó que deberían saltar una valla y que no se asustara al verlos porque vestirían ropa oscura.

Al llegar los dos acusados, vestidos prendas oscuras y gorras para ocultar sus rasgos faciales y disminuir su apariencia habitual, el cuidador se aproximó a la víctima y comenzó a agredirlo con un destornillador o instrumento semejante, haciéndolo retroceder para evitar la agresión hasta que llegaron a un espacio entre dos coches estacionados, donde cayó.

Entonces, la acusada sujetó y golpeó a su esposo mientras su cuidador continuaba clavándole sucesivas veces el destornillador o instrumento que utilizaba hasta que perdió el sentido, y falleció a consecuencia de una de las heridas que sufrió, según los hechos probados.

Fue una agente de la Policía Nacional fuera de servicio que paseaba por la zona la que escuchó los gritos de la víctima y alertó a los servicios de emergencia. Además, esta policía acudió hasta la zona donde intentó atender a José Luis, que falleció a causa de las heridas sufridas.

La cita con su marido

Dos años después del crimen, en septiembre de 2020, Conchi y su cuidador se enfrentaron al juicio por el asesinato de José Luis Alonso. Durante su versión de los hechos, la 'viuda negra' de Alicante negaba todos los cargos los hechos y, también, desmentía que mantuviese una relación con su cuidado: "Es como mi padre".

Tras varias contradicciones, Conchi aseguraba que cuando se casó iba en silla de ruedas, la necesitaba porque tenía una enfermedad: "Tengo una placa en el cuello que me chafa los nervios y me produce fibromialgia y a veces me dan latigazos y caigo al suelo. Hay veces que puedo coger un vaso y otras que no. Eso no lo he ocultado nunca".

Sobre el día del asesinato de José Luis Alonso, la viuda de Alicante explicó que se citó con el que era su marido en el aparcamiento para ir a cenar a un bar al que habían ido en dos ocasiones anteriores: "Había ido dos veces con mi esposo anteriormente, a cenar y a ver la luna y las estrellas y tirar flores a los niños". Preguntada por este último extremo, indicaba que siempre hacía algo así porque había tenido dos abortos y esa era su manera de honrar y homenajear a los bebés que perdió.

El juicio contra la 'viuda de Alicante'

Para trasladarse hasta la playa, la acusada explicó que se desplazó con su cuidador, porque era su chófer. Pinchó una rueda y se retrasaron, con lo que llamó a la víctima para avisarle.

Al llegar al aparcamiento, salió su cuidador, le preparó para sacarle del coche y se fue al maletero a coger su silla de ruedas. Tras ello, Conchi explicaba que oyó a su amigo gritar y pedir ayuda, así que salió del vehículo como pudo y se arrastró hasta allí: "Como pude, me impulsé. Medio arrastrándome... Iba como una gata".

"No sabía que pasaba. El decía algo, no se le entendía y yo le contestaba que estuviera tranquilo, que ya venía ayuda. Balbuceaba y me dijo 'Mi hijo me lo ha clavado en el corazón'", apuntaba durante el juicio la viuda de Alicante.

Según ella, en ese momento también vio a una tercera persona que se subió a un coche, pero no le reconoció la cara: "Sueño mucho con esta persona para intentar averiguar quién era, pero no lo sé".

Tras el juicio, el jurado popular declaró culpables por unanimidad a Conchi y al amigo que actuaba como cuidador, por el asesinato del marido de ella, con el que la mujer, que fingía una discapacidad, se había casado 15 días antes. La 'viuda negra' había conocido a su marido a través de su cuidador, en una procesión de la Virgen de la Salud, aunque nunca llegaron a compartir vivienda.

La condena del Tribunal Supremo

En 2021, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaba la condena a 23 años y medio de prisión que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana impuso a la 'viuda negra' de Alicante por el asesinato de su marido en un aparcamiento de la Playa de la Albufereta de la ciudad.

Francisco Pérez, cómplice del crimen que participó en el crimen, fue sentenciado a 22 años y medio de cárcel.

De este modo, la sala desestimaba los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia del TSJCV, que aumentó en un año de prisión la pena impuesta para cada uno por la Audiencia de Alicante, en aplicación del veredicto de un tribunal popular, al apreciar la agravante de disfraz en el momento del crimen.

A ella, además, se le interponía desde la primera instancia la agravante de parentesco, ya que se había casado con la víctima 15 días antes de los hechos. Los condenados también habían alegado indefensión y lesión al derecho a la presunción de inocencia porque consideraban que el veredicto no había cumplido con el estándar de motivación.