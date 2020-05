Los comercios "no deberían" cargar al consumidor los sobrecostes de cumplir con las exigencias de Sanidad

Precios son sobrecoste por las medidas de seguridad

Por otro lado, preguntada al respecto de las peluquerías , algunas de las cuales están trasladando a los clientes cualquier sobreprecio , --por ejemplo de los geles, mascarillas, guantes que se están utilizando para minimizar los riesgos de contagio--, y si lo hacen sobre el precio de coste o también hacen negocio sobre las medidas preventivas , Izverniceanu es clara y concisa: “En primer lugar hay que decir que lo pueden trasladar siempre y cuando lo indiquen , pero luego hay que tener un poco de lógica : no nos pueden cargar el bote entero de hidrogel o una limpieza de la peluquería. La peluquería hay que limpiarla, con otros métodos ahora, pero eso no se puede trasladar al cliente; es parte del servicio”.

Una de cada tres reclamaciones, relacionadas con agencias de viajes y aerolíneas

Por otro lado, se ha referido al caso del vuelo de Iberia Madrid-Las Palmas denunciado por la Guardia Civil por incumplir determinadas medidas de protección, de separación de pasajeros, ante lo que ha subrayado que “las imágenes hablan por sí solas”. “Ahí no había una distancia mínima de seguridad. Iberia ha dicho que el sistema de refrigeración del avión es mucho más seguro que estar en otro sitio, pero si eso es verdad, que no lo dudamos, la norma tendrá que adecuarse. Lo que aprobó el Consejo de Ministros es que en los vuelos entre las islas el aforo máximo tenía que ser del 50%… Ahí, obviamente, parece ser que no hay un aforo del 50% y creemos que tiene que haber una clara norma: ahí estamos de acuerdo con la línea aérea”, ha dicho, antes de referirse a los casos relativos a las personas que han pagado ya unas vacaciones que finalmente serán inexistentes: “Una de cada tres reclamaciones que recibimos en OCU está realacionado con agencias de viajes y líneas aéreas, con turismo. El real decreto ley aprobado con el estado de alarma dice que el consumidor puede recibir la parte del dinero proporcional o un bono. Si lo ha contratado por agencias de viajes, la agencia va a abonar lo que haya cobrado ella. Si ha cobrado de la línea aérea lo va a devolver al consumidor. Si no, el consumidor tiene que estar soportando durante un año un bono. Pero el dinero, si la agencia no lo ha recibido, no lo va a recibir”, ha dicho.