Refrescar la casa sin necesidad de usar aire acondicionado

Las altas temperaturas, los días más largos y el aumento del número de horas de exposición solar... En verano nuestros hogares pueden convertirse en pequeños hornos en los que se hace difícil estar cómodo y descansar. Por eso muchos españoles optan por invertir en un aparato de aire condicionado, aunque esta opción no es para todo el mundo. Puede que no quieras invertir dinero en ello, que vivas en un piso de alquiler y tu casero no esté por la labor de gastar dinero en este aparato... o que simplemente no te guste respirar este tipo de aire y prefieras opciones más ecológicas para refrescar tu casa. Sea cual sea tu motivo, toma nota de estos trucos para enfriar tu casa sin aire acondicionado.