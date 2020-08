Limpiar los cristales tiene su arte: en zig zag, de arriba abajo y primero lavarlos y luego limpiacristales

¿Cómo limpiar cristales para que duren limpios mas tiempo?

Quizás lo más importante es elegir bien tu momento: aunque las previsiones del tiempo no son infalibles, no está de más echar un vistazo a qué se prevé que ocurra en los próximos días. Si se avecinan lluvias o tormentas, quizás no sea el mejor momento para una limpieza a fondo, ya que tus cristales volverán a ensuciarse por culpa de los residuos del agua de la lluvia. Tampoco toca hacer limpieza en profundidad si esperas mucho movimiento en casa y, por tanto, la posibilidad de que ocurran pequeños accidentes domésticos es elevada. Por otro lado, se recomiendan los días nublados. No solo te será menos duro limpiar, sino que evitarás reflejos que te impidan ver bien el resultado, así como un secado excesivamente rápido del producto de limpieza.