Limpiar los cristales, mejor cuando esté nublado

No solo las alfombras ahora que en muchas casas se retiran deben ser limpiadas para volver a colocarlas en verano. No hay nada como un buen ventanal (o, en su defecto, una ventana cualquiera) para dejar pasar la luz y crear un ambiente agradable. Disfrutar de la vista exterior, aprovechar la luminosidad natural para alegrar la estancia... Todo ello, claro está, si conseguimos mantener los cristales limpios. Limpiar cristales puede resultar una tarea poco apetecible y poco agradecida en función de dónde se encuentren, de hasta qué punto podamos acceder cómodamente a su cara exterior, de sus dimensiones y recovecos... Pero el resultado merece la pena, y puede alcanzarse mucho más eficazmente usando el material y la técnica adecuadas. ¿Cómo limpiar cristales correctamente? Porque las zonas con más gérmenes de la casa engañan .

Cómo limpiar cristales de forma eficaz

La limpieza de cristales tiende a no ser muy duradera: especialmente en zonas con alta contaminación o presencia de mucho polvo o tierra, la suciedad se acumula de nuevo con rapidez, y otras veces somos nosotros mismos los que vamos dejando huella con nuestras manos. Tampoco es raro que llueva justo al día siguiente de habernos dedicado a esta tarea. Eso sí, el efecto de un ventanal limpio sobre cualquier estancia es innegable y hace que merezca la pena el esfuerzo.

Por eso no está de más elegir bien el día adecuado: es preferible que el cielo esté nublado (pero sin previsión de lluvia a la vista) para que los productos que apliques no se sequen rápidamente, y para que trabajes más cómodamente, sin reflejos incómodos o calor excesivo. Lo mismo se aplica a la presencia de fuerte viento, polvo o calima: todos estos factores jugarán en tu contra y harán que el resultado no dure o incluso que los cristales acaben más sucios que antes.