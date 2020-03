La principal medida contra el coronavirus es lavarse las manos, pero no todo el mundo sabe secarlas

Es importante dedicar 40 o 60 segundos a este gesto en el que se debe emplear agua y jabón. Pero, esto no sería tan efectivo si no se secan adecuadamente. ¿Cómo debe hacerse esto?

Sobre la forma de hacer esta tarea tras el lavado, insisten en que lo importante es secarse bien las manos y no dejar zonas húmedas ya sea con una toalla limpia o con una toalla de papel. No obstante, si no dispusiésemos de ninguna, debería realizarse con un secador de manos y no con otros elementos como la ropa que deja incompleto el secado.