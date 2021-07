Los compañeros de trabajo de Samuel, entre lágrimas: "Era una persona cariñosa, cercana, le queríamos"

A Coruña sigue en estado de shock por la muerte de Samuel. El domingo la ciudad gallega amaneció conmocionada por esta salvaje agresión, aún por dilucidar su fue homófoba . Familiares y amigos han hecho llamamientos durante todo el fin de semana a la colaboración para dar con los agresores de Samuel. Los sanitarios intentaron reanimar al joven - que fue atacado en dos ocasiones , la segunda por una manada que quiso matarles-, durante dos horas, pero no pudieron hacer nada por su vida.

Todos describen a Samuel como una persona alegre, trabajadora". Todos manda un abrazo a una familia. Los ciudadanos no lo creen aún. "Es deleznable acabar así con una persona humana, no hay derecho", señalan a preguntas de Informativos Telecinco. El padre de Samuel ha pedido no usar la muerte de su hijo bajo ninguna bandera y ha recordado que dedicó su vida a ayudar a los demás y ser una buena persona. Ahora la familia y los amigos, independientemente de los motivos del asesinato, piden justicia.