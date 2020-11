La Comunidad de Madrid no prevé por ahora cerrar en el puente de diciembre

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado , ha dicho que no está previsto por ahora cerrar la Comunidad de Madrid en el puente de diciembre y que el objetivo de la región es seguir bajando la curva de contagios de covid-19 para llegar a las Navidades con las menores restricciones posibles .

La Comunidad ha cerrado recientemente en el puente de Todos los santos y el de la Almudena para prohibir la entrada y salida de personas salvo por motivos justificados, aunque no tiene previsto hacerlo en el puente de diciembre , según Aguado.

"No está previsto cerrar Madrid en el puente de la Constitución, falta mucho tiempo para llegar a ese puente , el objetivo tiene que ser seguir bajando la curva y hacer todo lo que esté en nuestra mano para bajarla al máximo y entrar en diciembre con las mejores garantías y con las menores restricciones posibles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por otro lado, ha comentado que "si la situación epidemiológica sigue evolucionando favorablemente " habrá "más posibilidades de poder levantar las retricciones en Navidades , aunque ha instado a no "bajar la guardia" ni "relajarnos ".

"Si todos somos responsables, si no nos saltamos las normas, si no nos saltamos las cuarentenas, si no vamos a fiestas ilegales e irresponsables, si cumplimos con nuestro deber cívico, bajaremos la curva y llegaremos a Navidades en buenas condiciones", ha subrayado.