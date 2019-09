Condenado por abuso sexual el empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez

"Sentí asco, no quiero que le pase esto a mi hija"

Teresa Rodríguez fue tajante en el juicio. "Él pensaría que era una broma, pero a mí me pareció una agresión en toda regla. Me sentí un objeto entre esos señores. Sentí asco. No quiero que esto le pase a mi hija ni a la hija de nadie, y se debe lanzar el mensaje a la sociedad de que arrinconar a una mujer, humillarla delante de otras personas y acercarse más de lo que ella quiere son agresiones tipificadas en el código penal y punibles”. Me gustaría, manifestó Teresa que “este juicio sirviera también para que Muñoz Medina aprendiera a relacionarse con las mujeres, porque ésta no es la forma habitual”. Y lanzó un mensaje: “A las mujeres se las trata con respeto, y se respeta su integridad moral”.