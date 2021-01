Consejos para ahorrar en la factura de la luz: Apagar las luces cuando salimos o no tener la nevera abierta

También es aconsejable disponer de electrodomésticos con ahorro energético, usar luces led y no tener encendido lo que no necesitamos. En cuanto a la calefacción, es recomendable tener mesura. Debe estar entre 19ºC y 21ºC y no pasar de 16ºC en la noche. Por encima pierde eficiencia. Comprar temporizadores para calentarla antes de llegar a casa o para que no consuman por la noche es otra recomendación.