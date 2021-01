Filomena provoca la tormenta del precio de la luz: por qué sube y qué hacer para bajarlo

Francia apuesta por la energía nuclear

El Gobierno puede bajar impuestos

Nacionalizar puede ser contraproducente

Sobre la posibilidad de intentar nacionalizar de alguna forma la producción eléctrica, el profesor de Economía Financiera de la Universidad Francisco de Vitoria, Manuel Monge, cree que podría ser contraproducente. "En el supuesto de la nacionalización, ¿quién pagaría la fiesta? Si se pone un precio artificial que esté por debajo y no cubra los costes, no quedaría otra que financiar ese déficit vía impuestos. Si no se permite que el mercado sea competitivo y se premie la eficiencia en la producción, estaremos premiando a los que no hacen los deberes. Es decir, la ineficiencia", explica. Por ello, Monge apuesta por la innovación y la tecnología en fuentes de energías limpias, que ya lograron "que se alcanzase el precio medio más bajo en los últimos 15 años".