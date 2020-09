La contaminación vuelve a las grandes ciudades tras el descenso en los meses de confinamiento

Una circunstancia que favorece formas de movilidad más saludables: más bicis y patinetes y menos afluencia en el transporte público . Pero no todo el mundo opta por lo más ecológico. El intento de evitar aglomerarse lleva también a usar más el coche. Al menos cuando la contaminación vuelva a viejos niveles habrá un nuevo elemento que en lo referente al olfato nos evitará disgustos: la mascarilla.

Los madrileños realizaron 45.600 exámenes de conducir en julio y agosto, un 4% más que el año pasado

En cuanto al examen teórico, la cifra ha sido algo menor que el verano pasado, no porque no hubiera capacidad de realizar exámenes teóricos, sino porque no se ha completado la capacidad que la JPT de Madrid puso a disposición de las autoescuelas.