Consejos para mantener tu coche durante la cuarentena

Sin duda, el elemento que más puede sufrir cuando un vehículo no se mueve es la batería. Para ello, lo mejor es utilizar un 'mantenedor de batería', pero para ello necesitarás un enchufe. Si no, la otra opción es desconectar la batería para eliminar el consumo eléctrico y que no se descargue. En el caso de que no desconectes la batería, al menos arranca el coche de vez en cuando.