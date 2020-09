Concapa: “No sabemos si se están cumpliendo las medidas sanitarias para una vuelta al cole segura”

Esta semana comienzan el curso los alumnos de infantil, primaria y algunos de secundaria . Será la gran prueba de fuego para la vuelta al cole y, sin embargo, los padres no saben cómo se han adaptado los centros, ni si ha llegado el material necesario para garantiza la salud de los chicos frente al coronavirus . Es lo que señalan desde CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos.

Las primeras incorporaciones ya se han producido, la de los alumnos de las escuelas infantiles, y “no tenemos datos ni sabemos si se están cumpliendo las medidas sanitarias para la vuelta al cole segura ”, afirma Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA. No obstante, la verdadera prueba llega a partir de esta semana cuando se incorporan , después de seis meses sin pisar un aula, más de ocho millones de estudiantes de infantil, primaria, ESO y Bachillerato.

Esta asociación lamenta que no haya “coordinación” entre las administraciones y que no se haya informado a las familias. Muchos padres están preocupados y eso se refleja en los temidos chats de padres. “Estoy nervioso hasta yo, que conozco y controlo estas situaciones, como no van a sentir incertidumbre los demás”, sentencia Caballero.